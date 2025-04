Canonico si disimpegna dal Foggia Il presidente dei sstanelli commenta: "Ho rispettato la volontà delle curve"

Nicola Canonico ha comunicato di voler mollare il Foggia: "Annuncio le dimissioni mie e di mio figlio Emanuele, irrevocabili". In una tesa conferenza stampa, avvenuta in collegamento da remoto, ha annunciato il suo disimpegno: "Ho rispettato la volontà delle curve. Mi hanno detto che devo andare via". All'addio si aggiunge un messaggio a tutta l'imprenditoria, che sa anche di ultimatum: "Se entro il 16 aprile non ci sarà nessuna nuova proprietà, in assenza di disponibilità in cassa, è probabile che non saranno pagati gli stipendi e che il Foggia inizi il prossimo campionato con una penalizzazione".

Un ultimatum che vale anche per la prossima stagione: "Il Foggia rischierà concretamente di non essere iscritto".

Da "Foggiatoday"