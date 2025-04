Trapani, con Aronica punto e a capo L'ex partenopeo guiderà la squadra nelle ultime 4 gare: era stato esonerato dopo il ko col Benevento

Aronica si troverà a gestire una situazione complessa, con una squadra smarrita e sfiduciata, reduce da sei sconfitte consecutive e ormai lontana dall’obiettivo play-off. L’unica priorità adesso è evitare i play-out, affrontando i match contro Latina, Altamura, Benevento e Casertana. Un compito tutt’altro che semplice, considerando il morale a terra dello spogliatoio e la difficoltà della squadra nel trovare continuità. Dopo l’esonero di Torrisi, era stato promosso dalla Primavera e ha diretto il Trapani per 17 partite tra Serie C e Coppa Italia di Serie C, collezionando 7 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte, lasciando la squadra al decimo posto in classifica, a pari merito con il Giugliano, dopo una sconfitta contro il Benevento.

Rispetto alla squadra che aveva allenato in precedenza, però, Aronicasi ritrova ora con un gruppo profondamente rivoluzionato dal mercato invernale. Tante nuove facce e un’identità di squadra tutta da ricostruire in pochissimo tempo.