Benevento, pomeriggio all'Imbriani: Ferrara ancora differenziato Domani amichevole ad Apice contro la formazione di Renato Cioffi che milita in Eccellenza

Intermezzo amichevole domani pomeriggio per la squadra giallorossa che giocherà un'amichevole alle 15 sul campo di Apice nell'ambito dell'iniziativa “ConosciAMO Benevento”. Sarà una buona sgambatura per i ragazzi di Auteri contro un avversario, guidato da Renato Cioffi, che milita nel campionato di Eccellenza e che sembra (si spera) avviato a cogliere una meritata salvezza. Dovrebbe essere ancora assente Ferrara, che non si è ancora unito al gruppo e continua nel suo percorso differenziato.

Oggi per i giallorossi c'è stata una sola seduta di allenamento pomeridiana. “La sessione è stata caratterizzata da un'attivazione con percorsi di mobilità articolare, andature, esercizi propriocettivi, attivazione tecnica con obiettivi specifici, esercitazioni tecnico-tattiche 10vs10 su spazi differenziati e, per concludere, una partita finale seguita da un lavoro defaticante”.