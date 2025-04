Apice, presentato il progetto della Colomba e dell'Uovo Pasquale. LE FOTO Una tappa significativa e suggestiva di "ConosciAMO Benevento"

“ConosciAMO BENEVENTO” è oggi ad Apice. Il Benevento Calcio mette in scena l’iniziativa che unisce sport, territorio e solidarietà in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “E. Falcetti” di Apice, la Pasticceria Martuccio e Spazio Conad Benevento. L'evento si tiene all'Auditorium Comunale di via Aldi Moro e presenta una platea come sempre gremita di studenti e attenta alle testimonianze dei valori dello sport.

Nel corso dell’evento, viene presentato il progetto solidale che ha portato alla realizzazione della Colomba Pasquale e dell’Uovo di Pasqua Ufficiali del Benevento Calcio. E' noto che per ogni prodotto venduto, saranno devoluti 2,00 euro al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Un gesto concreto per offrire sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.

Al momento del saluto del sindaco di Apice Angelo Pepe, al tavolo della presentazione ci sono Tina Martuccio per la Pasticceria Martuccio, il Dott. Raffaello Rabuano, Primario di Pediatria e Neonatologia dell'Ospedale Fabenefratelli, Luigi Micco, Amministratore Unico FOR.I – Spazio Conad Benevento, e Fabio Siniscalchi, Responsabile Marketing del Benevento Calcio.

All'incontro prendono parte la delegazione del Benevento con il direttore tecnico Carli e il Team Manager Cilento, insieme ai calciatori Berra, Capellini, Carfora, Starita, Simonetti e Talia, oltre a tre calciatori della squadra dell'Apice, Antonino Fusco, Ernesto Mercaldo e Gioele Mincione, intervenuti insieme al presidente della società apicese Felice Pepe.

Nel pomeriggio alle 15 è in programma l'amichevole tra l'Apice e il Benevento.