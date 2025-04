Amichevole di Apice, segnano Lanini e Perlingieri. LE FOTO Sono stati giocati due tempi di 35 minuti ciascuno

Due tempi da 35 minuti, squadre sperimentali dall'una e dall'altra parte. L'amichevole termina col punteggio di 2-0. A segno per i giallorossi Lanini quasi al termine del primo tempo. Il raddoppio di Mario Perligieri nella ripresa. Non sono entrati Nunziante., Manconi e Oukhadda. Ancora lavoro differenziato per Ferrara, che è assente da quasi due mesi.

APICE-BENEVENTO 0-2

APICE: Fusco, Dello Russo, Guida, Pastore, Mercaldo, Potenza, Cordary, Vernacchio, De Marco, Mincione, Pesce. A disp.: Guerra, Perlingieri G., Kouyate, Urciuoli, Sanginario, Evangelista, Montenigro, Dequiuec, Zullo. All.: Renato Cioffi

BENEVENTO (primo tempo): Manfredini; Veltri, Berra, Meccariello, Sena; Talia, Prisco, Borello; Starita, Perlingieri, Lanini. (secondo tempo): Lucatelli; Viscardi, Capellini, Tosca, Simonetti; Agazzi, Pinato; Lamesta, Viviani, Carfora; Perlingieri. A disp.: Nunziante, Manconi, Oukhadda. All. Gaetano Auteri

MARCATORI: pt Lanini, st Perlingieri