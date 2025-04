Benevento, l'ultima sfida casalinga col Trapani trasmessa in diretta Rai Trasmissione in chiaro su Rai Sport

La sfida del Sabato Santo, quella del 19 aprile alle 18,30 tra Benevento e Trapani sarà trasmessa in diretta in chiaro da Rai Sport. Si tratta dell'ultima partita casalinga della stagione per i giallorossi, che domenica riposeranno (avrebbero dovuto giocare con il Taranto), poi viaggeranno alla volta di Cerignola e dopo aver ospitato il Trapani, chiuderanno la stagione sul campo del Giugliano.