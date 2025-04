Il Benevento riprende gli allenamenti, ma domenica giocano solo... gli altri La squadra giallorossa si appresta a osservare il secondo turno di stop in questo finale

Riprendono questo pomeriggio all'Imbriani gli allenamenti regolari, senza avere un obiettivo imminente da perseguire. Domenica il Benevento riposa perchè il calendario gli avrebbe riservato la sfida col Taranto. Il prossimo avversario si chiama invece Cerignola, ma per affrontarlo bisogna attendere domenica 13 aprile, quando sarà andata in archivio anche la 35a giornata di campionato, passata alla finestra senza poter far nulla.

LA GIORNATA DEGLI SCONTRI DIRETTI

Una giornata di grande importanza, con scontri diretti che potrebbero dare l'opportunità all'Avellino di ipotecare la vittoria nel campionato, ma anche di rimescolare di nuovo le carte. Gli irpini saranno di scena al Massimino, di fronte ad un Catania ringalluzzito e convinto di essere arrivato al meglio a questa fase finale della stagione: nello stadio etneo si prevede il tutto esaurito, ma senza la presenza dei tifosi biancoverdi. Non sarà una passeggiata di salute neanche per il Cerignola, che andrà in campo qualche ora prima al Lamberti di Cava.

PUO' ARRIVARE LA CERTEZZA

MATEMATICA DEI PLAY OFF

Interessante anche la lotta per le posizioni play off. Il Crotone sarà a Biella e conta di continuare la sua corsa al quarto posto, magari strizzando persino l'occhio a qualcosa di meglio. Va detto che anche un pari darebbe la matematica certezza dei play off al Benevento: sarebbe una magra consolazione in fondo, ma si tratterebbe pur sempre di un dato matematico da registrare. L'occhio interessato (si fa per dire...) va gettato anche alla sfida del Veneziani tra Monopoli e Potenza e a quella del “Tonino D'Angelo” di Altamura, dove sarà di scena il Picerno.

BENEVENTO, ALMENO 4 PUNTI ANCORA

Con solo tre partite ancora da giocare, il Benevento ha poco da fare conteggi: se vuole avere almeno in partenza qualche chance nella lotteria dei play off dovrebbe mettere in carniere almeno 4 punti e arrivare a quota 50 (il minimo sindacale...). A quella quota è possibile (ma non certo...) che non sia sceso al di sotto del settimo posto, la qual cosa gli consentirebbe di giocare il primo turno in casa e di poter contare su due risultati al 90' (si passa anche col pari). Ci rendiamo conto che ogni ragionamento in questo momento non susciti neanche interesse, ma in fondo, in una maniera o nell'altra, la squadra giallorossa i play off dovrà giocarli.