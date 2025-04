Uova di Pasqua e Colomba del Benevento Calcio, ecco dove trovarle L'iniziativa solidale: per ogni prodotto saranno devoluti 2 euro alla Pediatria del Fatebenefratelli

In occasione delle festività pasquali, il Benevento Calcio promuove un’iniziativa solidale che unisce la tradizione dolciaria alla generosità. Un gesto concreto per sostenere il Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. È infatti possibile acquistare la Colomba Pasquale e l'Uovo di Pasqua Ufficiali del Benevento Calcio, prodotti simbolo della squadra che rappresentano il forte legame con la comunità e il territorio.

Per ogni prodotto venduto, una donazione di 2,00 euro sarà destinata al Reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Un gesto concreto che offrirà supporto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie, che quotidianamente affrontano momenti difficili.

Con il tuo acquisto, non solo porterai a casa un dolce simbolo di Pasqua, ma diventerai parte di una causa importante, contribuendo a migliorare le condizioni di chi, ogni giorno, lotta per la salute dei più piccoli.

Di seguito, l'elenco completo di tutti i punti vendita

Punto vendita Uova di Pasqua Ufficiale Benevento Calcio:



- Spazio Conad, C.C. Buonvento, Contrada San Vito, S.S. N, SS7 snc, 82100 Benevento (BN)



Punti vendita Colomba Pasquale Ufficiale del Benevento Calcio:



- Bellagio Bistrot, via Principe Umberto di Piemonte 132, 82029 San Marco dei Cavoti (BN)



- Alimentari Amoriello Angelo, Via Guadagni 8, 82030 Apollosa (BN)



- EMME29 SRL, Corso Padre Pio 77, 82020 Pietrelcina (BN)



- Gran Caffè Messina, Via Avellino 36, 82100 Benevento



- Spazio Conad e Bonbon Bazar, presso C.C. Buonvento, SS7 snc, 82100 Benevento



- Caffè AGIP, viale Aldo Moro 7, 82100 Benevento



- Bar Mellusi via Almerico Meomartini 29, 82100 Benevento



- Enoteca Elisa, via Ponticelli 32, 82100 Benevento



- Gelateria, pasticceria, bar Donatiello, via Gaetano Rummo 55, 82100 Benevento