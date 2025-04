Il Benevento e l'iniziativa "Lo sport sannita al Vigorito": ecco chi ci sarà Tre società ospiti sugli spalti in occasione della sfida col Trapani

Anche questa settimana continua l’iniziativa giallorossa "Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito", pensata per valorizzare le realtà sportive locali e della provincia,che è già stata protagoniste durante le gare casalinghe del campionato 2024-2025 allo Stadio Ciro Vigorito.

Dopo le partecipazioni di diverse società che hanno già preso parte al progetto come: Club U.S. Rugby, Accademia Volley, ASD Bersaglieri Sanniti, ASD Calvi, Accademia Olimpica Scherma, ASD FC Città di Benevento, ASD Giorgio Ferrini, ASD Arcieri Sanniti, ASD Arcieri del Sannio, ASD Calcio Molinara e ASD Sanniti Five Soccer, anche in occasione della prossima sfida contro il Trapani, in programma domani, sabato 19 aprile 2025 alle ore 18:30, saranno protagoniste tre realtà concretamente impegnate sul territorio sannita.

Ospiti ciclisti, pattinatori e ragazzi di una scuola calcio

Sugli spalti del Vigorito ci saranno l'ASD Traiano Velo Club attiva nel ciclismo agonistico e cicloturistico, l'ASD Polisportiva San Giorgio La Molara 1992 storica polisportiva con scuola calcio, calcio a 11, pattinaggio artistico e tennis e l'ASD Olmeri Club Academy Benevento scuola calcio fondata nel 2012 che unisce sport e crescita educativa. Durante l’intervallo, gli atleti, accompagnati dai loro dirigenti e allenatori, sfileranno in un emozionante giro di campo, un momento speciale in cui lo speaker condividerà con il pubblico la storia, i successi e i valori delle associazioni coinvolte.

Nella foto l'Asd Traiano Velo Club