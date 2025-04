Benevento-Trapani, Aronica: "Eravamo obbligati a vincere, vogliamo i play off" Le parole del tecnico dei siciliani al termine del match giocato al Vigorito

Ecco le parole di Aronica al termine del match tra Benevento e Trapani: "Per noi era obbligatorio vincere a Benevento, lo sapevamo e i ragazzi si sono comportati molto bene. Abbiamo preparato la gara nei minimi dettagli, è venuta fuori una bella partita. Nella ripresa ci siamo sacrificati, sono contento perché è stata una vittoria importante che ci permette di sperare. Purtroppo non siamo artefici del nostro destino, in vista dell'ultima giornata spero che il Benevento possa fare una grande partita a Giugliano per poi vedere cosa succederà al novantesimo. Dispiace non aver ancora agganciato l'obiettivo minimo considerati gli sforzi fatti dalla società".