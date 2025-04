Benevento-Trapani, Sena: "Contento per la presenza, ma deluso dal risultato" Le dichiarazioni del giovane difensore giallorosso

Partita da titolare per Francesco Sena che ha parlato così dopo il triplice fischio del deludente match giocato dal Benevento contro il Trapani: "Ringrazio il mister per avermi dato fiducia, sono contento per me ma sicuramente doveva andare meglio in campo. Il primo tempo poteva andare diversamente, purtroppo è andata così e dobbiamo accettare la realtà. Ritrovare le certezze? Il mister ha ragione sotto questo aspetto, abbiamo perso qualcosa nel tempo che sicuramente dobbiamo ritrovare in vista dei play off che sono molto importanti. Dovremo essere pronti ad affrontarli con la testa giusta".