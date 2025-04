Auteri amaro: "Bruttissima partita" "Sul gol abbiamo commesso una serie di errori marchiani"

E' un Auteri veramente scuro in volto quello che si presenta in sala stampa. Non avrebbe neanche voglia di parlare, ma va dritto al problema: “Al di là delle occasioni sprecate, abbiamo fatto una bruttissima partita, senza anima, senza coralità, abbiamo concesso un po' troppo ai nostri avversari”.

Sul gol trapanese quanti errori

Il gol del Trapani è un coacervo di errori, Auteri non riesce a farsene una ragione: “Anche sul gol una situazione che non si spiega: la palla filtra e commettiamo una serie di errori, sintomatico di tutto quello che abbiamo fatto stasera. Sono molto deluso, l'atteggiamento agonistico deve essere diverso, in quello siamo mancati”.

"Nervosismo? L'arbitro ha concesso troppo"

Forse anche troppo nervosismo, vista l'espulsione nel finale di Veltri. “Lasciamo perdere, l'arbitro ha consentito di tutto. Ma non è per questo che abbiamo perso, abbiamo dei criteri, dei principi, ma poi non li mettiamo in pratica. Pensiamo che l'avversario debba sbagliare da solo, non lo induciamo mai noi all'errore”.

Torna ancora sul gol preso: “Dovevamo fermarli prima, non doveva neanche partire il lancio. Se non ci metti la coralità nell'aggressione facciamo poco: o scatta questa voglia di andare oltre, nessuno chiede delle cose impossibili, ma pensare che si possa passare da una partita come quella di Cerignola a quella di stasera è incomprensibile. Serviva una forma di equilibrio, difficile trovare delle spiegazioni”.