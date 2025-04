Benevento-Trapani, Capellini rammaricato: "Non ci gira bene niente" Le dichiarazioni del difensore giallorosso dopo il match con i siciliani

Ai microfoni di Offside ha parlato così Capellini dopo Benevento-Trapani: "Non ci sta girando bene. Creiamo tanto, ma non riusciamo a finalizzare. Onestamente sono contento tra virgolette perché riusciamo a creare, questo deve darci convinzioni in vista dei play off. Il nervosismo? L'errore di Nunziante ci può stare, per quanto riguarda Manconi dico che ognuno in carriera ha sbagliato un rigore. Sapevamo che questa fosse una partita importante, ma non è andata come speravamo. Il nostro obiettivo è il quinto posto, quindi cercheremo di vincere a Giugliano".