Giudice sportivo severo: 3 giornate a Veltri Accusato dall'arbitro di una testata che non c'è mai stata. Una giornata a Giorgione del Giugliano.

Il Giudice sportivo di serie C ha adottato le seguenti deliberazioni relativamente al Girone C.

200 euro di ammenda per il Benevento (per aver esploso al 23' st un petardo di forte intensità)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

VELTRI ANGELO (BENEVENTO) per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con una testata sulla fronte provocandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la perpetrazione della condotta a gioco e fermo.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCHIMMENTI EMANUELE (POTENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

INGROSSO GABRIELE (ACR MESSINA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (XIV INFR)

SILVESTRI LUIGI (TRAPANI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CARRETTA MIRKO(CASERTANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SANNIPOLI DANIEL (CAVESE)

SILVESTRO ALESSANDRO (FOGGIA)

GIORGIONE CARMINE (GIUGLIANO)

TOSCANO MARCO (TRAPANI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAMESTA DAVIDE (BENEVENTO)