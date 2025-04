Benevento, segui la conferenza stampa di Vigorito LIVE Le dichiarazioni del massimo dirigente sul momento del sodalizio giallorosso

Il presidente Vigorito torna a parlare. Tanti i focus su cui si soffermerà il massimo dirigente giallorosso nel corso dell'incontro con i giornalisti. Previsto anche un filo diretto con i tifosi attraverso l'invio di messaggi indirizzati al presidente. Inizio fissato alle ore 16:30.

16:46 - Ciò che sta vivendo il Benevento può essere dovuto da una mancata coesione all'interno dello spogliatoio?

"Chi gestisce una società si fa sempre una idea. I miei sogni mi hanno portato in tutto il mondo. Poi mi hanno portato a Benevento, dove ho trovato persone che mi hanno permesso di esprimere la mia passione. Quando una cosa si fa con passione, si ha un grosso vantaggio ma anche uno svantaggio. La passione crea simpatie e antipatie, non è una dote di razionalità, ma va oltre questo aspetto. È facile creare dei vuoti. La parola rispetto significa tante cose, molti lo interpretano a senso unico. Quando devo prendere una decisione importante, io ascolto gli altri. Le mie aziende sono fatte da persone che vengono pagate per darmi le soluzioni, poi se non mi piace do anche il mio contributo che a volte va bene e altre volte va male. Io non credo che quelli che stanno fuori abbiano la verità, ma credo che ce l'abbiano quelli che fanno questo lavoro. Questi luoghi comuni tipici di una mentalità diversa, che è quella del rapporto diretto del calciatore, non fanno parte della mia mentalità.

Sto parlando adesso soltanto per rispondere a una serie di fatti, ma non sono pentito di nulla. Siamo partiti con un gruppo di giovani, dicendo che avremmo fatto di tutto per migliorare la posizione dello scorso anno. Ho detto che avremmo ridimensionato la squadra, portando avanti un progetto che portasse a formare una squadra che negli anni avesse il sangue giallorosso. Questi luoghi comuni dell'essere coesi, penso che non esista nel calcio. La società fa ciò che può fare in base a ciò che dicono gli allenatori o il direttore. Pensavo che i giovani avrebbero avuto delle difficoltà, che saremmo partiti col passo lento. Ero molto preoccupato. Poi se vedi che dopo 19 partite sei al primo posto, pensi di aver sbagliato? Un po' di presunzione può averla anche uno che spende 30 milioni l'anno? Sono stato felice e su questo era d'accordo tutta l'Italia. Sicuramente ho sbagliato a non intervenire sul mercato. Abbiamo sei osservatori che girano tutte le domeniche, più Carli. Tutti e sette hanno detto che non c'erano calciatori in giro che potessero migliorare questa squadra. Nelle ultime 24 ore ho inviato una persona a Milano per fargli prendere un calciatore. Ho parlato per un centrale difensivo, aveva un valore di 60mila euro e mi hanno chiesto 2 milioni. Il tempo dei 2 milioni è finito. Mi hanno chiesto questi soldi perché lottavano per la retrocessione in Serie B, ma per me era una rapina. Poi ho chiesto un altro centrale difensivo di 26 anni che è proiettato verso una bella carriera. Ho offerto un milione e mezzo, ma non me l'hanno voluto dare. Ho parlato con i miei collaboratori che mi hanno detto che ne avremmo potuto fare a meno. Non aver preso qualcuno si è rivelato sbagliato, ma siamo convinti che avremmo vinto con un difensore e un attaccante? Non eravamo sicuri di vincere. Non è stato fatto perché persone che hanno una storia nel calcio hanno detto che si poteva andare avanti in quel modo, altrimenti avrei speso soldi per prendere nuovi calciatori".

16:37 - Quanto può influire questa seconda parte di stagione sul prossimo campionato?

"Fare discorsi sul calcio è molto difficile. Non faccio profezie, ciò che faccio sono impegni. Io parlo agli uomini di buona fede, per gli altri è inutile. Per il futuro vi posso dire che dopo aver finito la partita col Cerignola, siamo stati in grado di scontentare tre tifoserie. La tifoseria del Cerignola mi ha insegnato molte parole che non conoscevo, quelli di Avellino mi hanno ringraziato ma si sono anche lamentati per il fatto che ci siamo impegnati contro di loro. Alcuni di Benevento hanno immaginato che questa fosse una cospirazione per far salire il Benevento in Serie B. A loro va solo una risposta, noi siamo andati in A e in B e l'Avellino era in C. Se avessi avuto questi poteri li avrei spesi per il Benevento. Ad Avellino ho vissuto vent'anni, ma pensare che io possa fare il tifo per un'altra squadra è in errore. Per Benevento Calcio ho sempre grande impegno. Ad Avellino non ho niente a che vedere con il calcio, ma solo una questione lavorativa. Qualcuno ha detto che ho finanziato il basket di Avellino. Non ho paura a dire i numeri, il basket di Avellino ha avuto un finanziamento di 30mila euro da parte dell'Ivpc. Io sponsorizzo il Rugby Benevento da dieci anni e nessuno se ne è accorto e di sicuro verso molto di più. Negli ultimi quattro anni, questa società ha speso 60 milioni di euro. Credo che 30mila euro corrispondano allo stipendio del magazziniere".

16:35 - Momento difficile, qual è la posizione di Vigorito in merito ai play off e al futuro?

"C'è amarezza da parte della società. C'è una profonda analisi con gli addetti ai lavori per cercare di capire i motivi. Se non abbiamo ancora svoltato vuol dire che non li abbiamo ancora capiti. Questa confusione non deriva dall'età, ma forse perché anche ciò che succede intorno crea confusione. Dobbiamo superarla, mi auguro che possa avvenire ancora in tempi sufficienti per non fare un brutto play off. Mi auguro che con l'aiuto di tutti ci si possa mettere di nuovo a cavallo per poter fare un buon finale di campionato con gli spareggi".

16:30 - Comincia la conferenza, il presidente risponde alle domande dei tifosi

Le parole di Vigorito: "È una conferenza stampa strana, voglio fare delle dichiarazioni per uscire fuori da un'atmosfera di dubbi su cose che mi interessano da vicino e che interessano tutti i nostri tifosi. Ho voluto che ci fosse anche un filo diretto perché molto spesso tifosi che vivono meno la città, lo sport durante la settimana, hanno una visione parziale di ciò che sta accadendo. Ho avuto l'idea di poter ascoltare anche loro. Intendo parlare a tutti quelli che hanno a cuore il Benevento Calcio. Una prima risposta la voglio dare a un signore che mi chiede perché nella società non ci sono beneventani. Per tranquillizarlo, vi dico che il Benevento Calcio dà lavoro a 88 persone, di cui 59 sono beneventani".