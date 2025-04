A Giugliano dirige un arbitro di Aprilia Ha già diretto l'anno scorso Benevento-Giugliano di Coppa Italia

Sarà il “secondo anno” Simone Gavini di Aprilia a dirigere domenica sera la sfida del De Cristofaro tra Giugliano e Benevento. Gavini ha diretto 23 partite in Lega Pro, con 11 vittorie delle squadre di casa, 5 pareggi e 7 successi delle formazioni in trasferta. Cinque i rigori decretati, sette i cartellini rossi comminati.

Non ha mai diretto in campionato né Benevento, né Giugliano, ma c'è un precedente nella stagione scorsa in Coppa Italia. Il 4 ottobre '23 sanniti e napoletani si affrontarono al Vigorito: 1 a 1 nei tempi regolamentari, 2 a 2 dopo i supplementari. Ai rigori ebbe la meglio il Giugliano (8-7).

Al De Cristofaro, Gavini sarà coadiuvato da Matteo Nigri di Trieste e Giovanni Pandolfo di Castelfranco. Quarto uomo Giorgio Di Cicco di Lanciano.