Benevento, allenamento all'Avellola in vista di Giugliano Auteri ha fatto esercitare i suoi sulle situazioni difensive che hanno portato al gol del Trapani

Prima seduta di allenamento settimanale all'impianto Avellola. Come è noto anche il fondo campo del De Cristofaro di Giugliano è in erba artificiale e “ripassare” le cosiddette “regole del sintetico” conviene sempre prima di giocarci una partita che vale una posizione migliore nella griglia play off.

Non a caso Auteri ha insistito sui fondamentali: “percorsi tecnici dedicati alla ricezione e trasmissione della palla”. Tutto quello che sembra l'abc del calcio assume difficoltà maggiori se il rimbalzo è diverso, se bisogna adattare i tempi a cui si è abituati quando si gioca sull'erba naturale a quelli certamente più rapidi del fondo in sintetico.

Esercitazioni difensive sul gol preso sabato dal Trapani

Il tecnico ha anche fatto esercitare i suoi sulle situazioni difensive: 6 vs 4, suddivise per gruppi di lavoro. La difesa giallorossa ha sempre bisogno di ripassare certi meccanismi, come quelli che non hanno funzionato in occasione del gol del Trapani sabato scorso. Le parole del tecnico di Floridia ascoltate dopo la partita rimbombano ancora nella mente di tutti e devono essere una lezione per i giallorossi, da mandare a memoria: “In occasione del gol del Trapani permettiamo questo lancio su Kragl, lo freniamo, siamo al raddoppio, non andiamo decisi e cattivi come bisogna andare, poi questa palla filtra e commettiamo una serie di altri errori. Siamo stati poco corali dal punto di vista dell'aggressione: l'atteggiamento agonistico deve essere sempre corale, da parte di tutti. Abbiamo dei principi, ma poi non li mettiamo in pratica con impatto agonistico. Pensiamo che l'avversario debba sbagliare da solo, non lo induciamo all'errore”.

Bisogna applicare i principi di gioco dettati dal tecnico

Questione di caratteristiche, a volte, ma anche di applicazione e di atteggiamento. Che deve cambiare se non si vogliono fare altre brutte figure nei play off.

L'esercitazione mattutina all'Avellola si è conclusa con un allenamento sul possesso palla in spazi ridotti. Finale con esercizi di scarico.

Domani mattina si replica ancora all'Avellola: orario di inizio della seduta sul sintetico della casa delle giovanili le 10,30.