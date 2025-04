Telese ospita il Benevento Calcio, il sindaco Caporaso: "Partecipiamo numerosi" Il messaggio del primo cittadino: “Desidero ringraziare il presidente Vigorito”

Domenica mattina, a partire dalle ore 10.00, i calciatori del Benevento Calcio svolgeranno la consueta rifinitura pre-gara presso lo Stadio Comunale Cesare Alterio di Telese Terme. L’allenamento sarà a porte aperte, offrendo così a tutti i tifosi della Valle Telesina un’occasione per avvicinarsi alla squadra, vivere l’atmosfera della vigilia di campionato e far sentire il proprio sostegno ai giallorossi.

Un’iniziativa di grande valore sportivo e simbolico, resa possibile dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Telese Terme e la società Benevento Calcio.

«Desidero ringraziare sentitamente il presidente Oreste Vigorito e tutta la società del Benevento Calcio – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso – per aver scelto la nostra città come sede della rifinitura. È un gesto di attenzione e vicinanza nei confronti della nostra comunità e dell’intera Valle Telesina. Invito tutti i cittadini, le famiglie, i giovani e gli sportivi a partecipare numerosi: sarà un momento di festa, condivisione e passione per i colori giallorossi.»

L’iniziativa rappresenta un’occasione di incontro tra squadra e territorio, rafforzando il legame tra il Benevento Calcio e i suoi tifosi al di fuori del capoluogo. L’Amministrazione comunale garantirà l’organizzazione e la sicurezza dell’evento affinché tutto si svolga in un clima sereno e partecipato.