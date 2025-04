Benevento, ultima "battaglia": il Giugliano vuole i play off Domenica "Giornata gialloblù" al De Cristofaro. Ai sanniti servirebbe una vittoria per il 5° posto

“Giornata gialloblù” domenica a Giugliano, come fu quella denominata “Pro Audace” due settimane fa a Cerignola. Bisogna dire che al di là dell'importanza dell'obiettivo da centrare, il nome del Benevento, recente frequentatore di stadi di serie A, continua ad esercitare un certo fascino in questo campionato di serie C. Da parte della società giuglianese c'è anche da contrastare la quasi contemporaneità con Napoli-Torino, che si gioca allo stadio Maradona alle 20,45, appena tre quarti d'ora dopo l'inizio di Giugliano-Benevento.

Domenica prezzi stracciati al De Cristofaro di Giugliano

Al De Cristofaro non varranno gli abbonamenti, ma il costo del biglietto sarà davvero modico e adatto a tutte le tasche: 20 euro in tribuna centrale (7,50 i ridotti, gratis gli under 14), 10 in tribuna laterale (7,50 i ridotti, gratis gli under 14), 10 euro anche nel settore ospiti, con il ridotto riservato a donne e ragazzi dai 15 ai 19 anni che costa solo 7,50 e con l'ingresso gratuito agli under 14. Il “claim” è stimolante “Vivila con noi”. La presentazione fa intendere come sia un giorno speciale per gli sportivi napoletani: “È arrivato il momento. Obiettivo Playoff! Domenica, è GIORNATA GIALLOBLU. La società in un'ottica comune e di unione ha scelto dei prezzi speciali. Una giornata da vivere #Insieme, nel nostro stadio! A casa nostra! La squadra lo merita! La città lo merita! Ora più che mai abbiamo bisogno del sostegno della nostra gente, dei nostri tifosi. Forza Giugliano!”.

Al Giugliano basta un pari per i matematici play off

Si capisce che il Benevento troverà un clima speciale, come lo fu due settimane fa a Cerignola. L'unica differenza sta nel fatto che ai pugliesi serviva solo una vittoria e invece ai napoletani basterà anche un pareggio per festeggiare l'ingresso aritmetico nei play off. Il Giugliano, si sa, è decimo a 43 punti, con un pari andrebbe a 44 e l'unica formazione che può ancora agganciarlo sarebbe il Trapani che è a quota 41 e che dovrebbe battere assolutamente la Casertana (non è scontato che vi riesca), ma che a quota 44 sarebbe perdente nel computo degli scontri diretti.

Il Benevento potrebbe trarre vantaggio solo da una vittoria

Esigenze diverse se raffrontate a quelle del Benevento, che avrebbe bisogno di una vittoria per dare l'assalto al quinto posto del Catania, che è impegnato in una trasferta terribile sul campo del Potenza. Un successo a Giugliano avrebbe duplice valenza per i giallorossi: li metterebbe al riparo da un potenziale sorpasso del Potenza e li proietterebbe quasi certamente al quinto posto. Con un pari bisognerebbe guardarsi anche dal Picerno, che ospita il Foggia e in caso di vittoria salirebbe a 50 punti appaiando i sanniti e superandoli per via degli scontri diretti. Un bel guazzabuglio, da cui può venire fuori qualsiasi verdetto. La vittoria costituirebbe un bel parafulmine a fronte di parecchie sorprese negative.