Auteri prova ad affinare la mira dei giallorossi Allenamento all'Avellola ed esercitazioni sulle conclusioni a rete

Ancora un seduta di allenamento all'impianto Avellola. E' importante accrescere la dimestichezza con il sintetico che la squadra giallorossa troverà al De Cristofaro di Giugliano.

Auteri ha continuato con le esercitazioni volte a migliorare i difetti che di volta in volta si manifestano nella squadra giallorossa.

Esercitazioni per la finalizzazione

Se giovedì era stata la volta della fase difensiva, questa mattina è toccato all'attacco: “esercizi specifici per la finalizzazione”. E' un peccato originale del Benevento, che ha sempre mostrato scarso cinismo in fase offensiva, sbagliando tante, troppe occasioni che avrebbero meritato di essere finalizzate. E allora, della serie che vuole che anche nel calcio non si finisce mai di imparare, le esercitazioni sono state rivolte proprio alle conclusioni a rete. Alla fine proprio gli errori di mira degli attaccanti contro il Trapani hanno costretto il Benevento alla resa: Lanini, Lamesta, Manconi, ma anche Pinato e Talia. Pur nel complesso di una partita insoddisfacente, a condizionare il risultato furono gli errori sulle conclusioni. Una ragione di più per applicarsi sempre meglio su questo fondamentale.

Importante anche il possesso palla

Dopo gli esercizi dedicati all'attacco si è passati alle “esercitazioni sul possesso palla”. Una peculiarità che sembra far parte del bagaglio dei giallorossi, ma che soprattutto su una superficie artificiale ha bisogno di qualche esercitazione in più: il pallone è più veloce e rimbalza in maniera molto diversa da come fa sull'erba naturale. Nella mattinata dell'Avellola non è mancata ovviamente la partitella finale su metà campo.

Domani conferenza stampa di Auteri

Tante scelte sono ancora da fare. Auteri recupera Simonetti e una maglia sarà sicuramente sua. Non avrà Veltri, squalificato, e bisognerà capire come gestirà i cinque diffidati (Berra, Manconi, Oukadda, Starita e Lamesta). La partita del De Cristofaro vale molto e non crediamo che il tecnico possa rinunciare a tutti e cinque in una sfida che vuole vincere. Qualche spiegazione in più si conoscerà domani pomeriggio alle 17,30, quando nella sala stampa dello stadio Vigorito è programmata la conferenza del tecnico. Diretta su Ottochannel Canale 16.