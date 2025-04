Serie C, ultima giornata: ancora tanti verdetti da emettere In palio il migliori posizionamento nella griglia play off e la lotta per la salvezza

Delle otto partite che chiudono la stagione regolare del girone C di serie C, solo tre non peseranno più di tanto sulla classifica finale. Si può dire che la stagione regolare di queste sei squadre abbia già emesso i suoi verdetti, che non possono essere più cambiati. Ci riferiamo a Cerignola-Latina., Avellino-Team Altamura e Cavese-Sorrento. Le altre cinque gare (da considerare che Crotone e Monopoli riposano e hanno già la certezza matematica del 3° e 4° posto) valgono ancora tanto in termini di piazzamento nella griglia play off e per quel che riguarda la lotta salvezza. Insomma, nonostante i troppi “scivoloni” di questa stagione, il campionato ha la fortuna di valere ancora qualcosa anche nell'ultima giornata.

Si gioca domani alle 20: c'è la contemporaneità

Si gioca tutti insieme domani sera alle 20 dopo che la giornata è stata rinviata per via del funerale di Papa Francesco. Dal quinto al decimo posto è ancora tutto da decidere, col ballottaggio emozionante che vede ancora Giugliano e Trapani in lotta per partecipare alla post season di maggio e giugno. Per le altre cinque formazioni del range tra 5° e 9° posto, c'è in ballo solo la collocazione nella griglia finale.

Due scontri diretti...

La sfida più suggestiva è senz'altro quella del Viviani, dove il Potenza che è a 49 punti riceve il Catania che ne ha 50 ed ha la ghiotta occasione per superare in classifica gli etnei e scalzarli dal quinto posto.L'altro scontro diretto riguarda il Benevento, che è anch'esso a quota 49 (come il Potenza) e viaggia fino a Giugliano, che con i suoi 43 punti si ritrova a dover blindare il decimo posto dall'insidia del Trapani che è a quota 41. Ai giuglianesi basta un punto per rendere aritmetica la conquista dei play off. Ma al Benevento probabilmente il pari non basta, perchè conquistando un solo punto potrebbe essere scavalcato da un Potenza vittorioso o anche rimanere un punto sotto il Catania. Ma ovviamente a quota 50 correrebbe anche il rischio di essere raggiunto dal Picerno che è a 47 punti e ospita al Curcio il Foggia: a quota 50 i lucani avrebbero la meglio per gli scontri diretti.

Peggio ancora in caso di sconfitta al De Cristofarlo. In questo bailamme si inserisce anche il Trapani (41), che può solo sperare di battere la Casertana e contemporaneamente che il Benevento vinca al De Cristofaro. In caso di arrivo a braccetto coi giuglianesi a quota 44, il Trapani sarebbe fuori per via deglis contri diretti.

… e due testacoda

Chiamiamoli così. In realtà sono le sfide tra due squadre già sicure dei play off contro due che devono assolutamente evitare i play out. La prima è Picerno-Foggia. I lucani hanno la possibilità di migliorare la loro posizione finale, ma un Foggia sconfitto rischierebbe di finire al play out contro un Messina vittorioso. A proposito dei peloritani, loro ospitano la Juventus Next Gen e non hanno alternative alla vittoria. Anche i bianconeri devono pensare solo al posizionamento nella griglia play off, senza avere troppe chances di migliorarlo.

GIRONE C

Domenica 27 aprile, ore 20:00

ACR Messina-Juventus Next Gen

Audace Cerignola-Latina

Avellino-Team Altamura

Picerno-Foggia

Cavese-Sorrento

Giugliano-Benevento

Potenza-Catania

Trapani-Casertana

Riposano: Crotone, Monopoli

Classifica

Avellino 72, Audace Cerignola 64, Monopoli 57*, Crotone 54*, Catania 50 (-1), Benevento 49, Potenza 49, Picerno 47, Juventus Next Gen 44, Giugliano 43, Trapani 41, Cavese 38, Team Altamura 37, Sorrento 35, Latina 34, Foggia 30, Casertana 29, ACR Messina 22 (-4) (*) una partita in più