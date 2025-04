Bertotto suona la carica: "E' la partita della stagione" Scelte quasi tutte fatte: mancherà il beneventano Giorgione per squalifica

Valerio Bertotto ha presentato la sfida di domani sera col Benevento, partendo dalla “Giornata gialloblù”: “La giornata gialloblù – dice - è solo un evento collaterale: chi vuole bene al Giugliano spero sia presente a prescindere”. Ma che partita sarà domani sera? “E' una partita bella, che ci siamo guadagnati, che ci vede protagonisti fino all'ultimo secondo, vogliamo che sia la “partita della stagione”, da interpretare con tutta la determinazione che ci vuole, perchè affrontiamo una squadra molto forte. Il Benevento ha tutto aperto, l'errore sarebbe pensare che il punticino possa bastare, non è così che si ragiona. Non abbiamo mai giocato per il punticino, cercheremo di vincere la nostra gara, a prescindere dal valore dell'avversario: l'atteggiamento dovrà essere molto sereno e molto determinato”.

“Non dobbiamo commettere errori”

Gli chiedono sentimenti personali (“... per me è stata una stagione meravigliosa...”), ma lui torna sulla sfida col Benevento: “La differenza in questi momenti la fa la testa, che sposta gli equilibri. Abbiamo il modo di rendere epica una stagione già memorabile. Il Benevento è una squadra solida che era partita con i pronostici di tutti, in testa per buona parte del campionato, va affrontata nella capacità di intraprendere la partita in base alle caratteristiche degli avversari essendo più attenti possibili, senza commettere errori. Dobbiamo migliorare la fase conclusiva, creiamo tantissimo, ma anche nell'ultima partita abbiamo lasciato sul campo qualcosa di troppo”.

“Io sono ottimista, ma dovesse andar male ce ne faremmo una ragione”

Al Giugliano basterebbe un pareggio, al Benevento forse no: “Non so quali scelte farà il Benevento, devono fare il loro lavoro e lo faranno al meglio delle loro capacità. Io devo pensare solo al nostro obiettivo. Potevamo trovarci in questa partita a doverci salvare per un punto, invece ci giochiamo i play off. Dovesse andar male? Io sono ottimista, ma in caso contrario ce ne faremmo una ragione, ma sarà stata ugualmente una grande stagione”.

Scelte fatte per quel che riguarda l'undici base: “Mancherà Giorgione che è squalificato e i lungodegenti, il resto è operativo”.