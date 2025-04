Il Benevento accolto a Telese Terme per la rifinitura. LE FOTO Maglietta ricordo per il sindaco Giovanni Caporaso

Rifinitura mattutina in provincia per il Benevento, che ha pernottato presso il Grand Hotel di Telese Terme. Prima dell'ingresso in campo dei giallorossi per l'allenamento che preluderà alla partita di stasera sul campo del Giugliano, c'è stata l'accoglienza alla squadra nello Stadio Comunale di Telese. Di rito la foto col Sindaco Giovanni Caporaso, a cui il Club Manager Cilento e il direttore tecnico Carli hanno donato una maglia con su scritto il suo nome.

Nella foto di Taddeo, il sindaco Caporaso riceve la maglietta dalle mani di Cilento e Carli