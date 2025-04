Serie C / Diretta Giugliano-Benevento 0-1, la sblocca Capellini Segui la testuale del match del De Cristofaro che chiude la stagione regolare

Si chiude il sipario sulla stagione regolare nel girone C di Serie C. Il Benevento è di scena a Giugliano per cercare di agganciare il quinto posto della classifica, ottenibile con la vittoria a prescindere dal risultato di Potenza-Catania. Non sarà affatto semplice, considerato che il Giugliano è in piena lotta per ottenere l'aritmetica certezza della qualificazione agli spareggi: alla squadra di Bertotto serve almeno un punto per assicurarsi il decimo posto.

45' - Termina il primo tempo: Giugliano-Benevento 0-1

39' - Ammonito Sena

31' - Ripartenza del Benevento con Lamesta che cerca la precisione con il mancino, ma trova l'opposizione di Russo che devia in angolo

27' - Ammonito Padula

25' - De Rosa ci prova dalla distanza: facile parata di Manfredini

24' - Si fa vedere Starita con una conclusione ravvicinata che viene neutralizzata da Russo

19' - Benevento in vantaggio! Calcio d'angolo, la palla va a Simonetti che colpisce di testa, ma viene respinta da Russo. Sulla ribattuta c'è Capellini che gonfia la rete con un preciso mancino

15' - Gara aperta ma con poche emozioni fino a questo momento, le due formazioni provano a impensierire le retroguardie avversarie

10' - Dopo lo spavento iniziale, il Benevento ha alzato il baricentro con il palleggio

2' - Il Giugliano è partito subito forte: Celeghin sporca i guantoni di Manfredini con una insidiosa conclusione dal limite, l'estremo difensore giallorosso devia in calcio d'angolo

1' - Comincia Giugliano-Benevento!

20:00 - Le squadre sono in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco

Giugliano-Benevento 0-1, il tabellino

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; De Rosa, Celeghin, Vallarelli; Baldè, Padula, Del Sole. A disp.: Anacoura, D'Aniello, Njambe, Masala, Genovese, Minelli, Galletta, Peluso, Nuredini, D'Agostino, Demirovic, Nepi. All.: Bertotto

BENEVENTO (4-2-3-1): Manfredini; Simonetti, Berra, Capellini, Sena; Talia, Prisco; Lamesta, Pinato, Starita; Perlingieri. A disp.: Nunziante, Lucatelli, Lanini, Tosca, Acampora, Agazzi, Viviani, Viscardi, Borello, Ferrara. All.: Auteri

Arbitro: Gavini di Aprilia. Assistenti: Nigri di Trieste e Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto ufficiale: Di Cicco di Lanciano

Marcatore: 19'pt Capellini

Note: Ammoniti Padula, Sena. Osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco