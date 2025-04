Play off, ecco tutte le soluzioni possibili nei primi due turni Le ipotesi sono tutte formulate dando per scontato che il Benevento passi il turno contro la Juve

Facciamo un po' le carte a questa prima fase a girone per quel che riguarda il Benevento.

I primi due turni sono già delineati, dalle regole scritte per questi play off.

Si parte con Catania-Giugliano (2-3 / 3-1), Benevento-Juventus NG (4-1 / 0-2), Potenza-Picerno (1-1 / 2-2). Tra parentesi abbiamo messo i risultati ottenuti negli scontri diretti della stagione regolare. Ricordiamo che alle squadre che giocano in casa per andare avanti può bastare anche un pari al 90', senza che ci siano supplementari e rigori.

Per formare il secondo turno ci sono varie soluzioni. Ovviamente, per prendere in considerazione le varie ipotesi, partiamo col dare per scontato che la squadra giallorossa passi il turno.Inoltre va tenuto presente che anche nel secondo turno le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine dellaregular season, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri: a) la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata; b) le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata.

Se vanno avanti tutte e tre le squadre di casa...

Al secondo turno entrano in scena le quarte classificate. Quindi oltre alle tre vincenti del primo turno c'è anche il Crotone. In questo caso le due finali sarebbero Crotone (quarta)-Potenza ( settima e peggiore classificata) e Catania (quinta)-Benevento (sesta). Le regole rimarrebbero le stesse: si va avanti vincendo, ma passerebbero le squadre di casa (meglio classificate) anche con un pari al 90'.

Se vince il Giugliano e il Catania non passa il turno...

Con una sconfitta degli etnei, il Benevento riguadagnerebbe il vantaggio di giocare il secondo turno in casa. Il Crotone quarto se la vedrebbe col Giugliano (decimo), mentre il Benevento dovrebbe affrontare il Potenza (settimo).

Se non passa il Potenza, perdendo col Picerno...

In questo caso il destino del Benevento non cambierebbe: sarebbe sempre costretto ad andare al Massimino e essere costretto a vincere per andare alla fase nazionale. L'altra finale sarebbe Crotone (quarta)-Picerno (ottava)

Se perdono sia Catania che Potenza...

Il secondo turno sarebbe stravolto in questo caso. Al Crotone (quarto) toccherebbe il Giugliano (decimo), mentre il Benevento (sesto) se la vedrebbe col Picerno (ottavo).