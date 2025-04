Benevento Store, tutti i kit gara a metà prezzo: i dettagli L'iniziativa promossa in vista dei play off

Il Benevento ha annunciato una nuova iniziativa legata allo Store. Le divise da gioco ufficiali saranno messe in vendita a metà prezzo a partire dalla giornata di domani. Lo sconto sarà disponibile presso il punto vendita di via del Pomerio, ma anche attraverso lo Store online grazie al codice promozionale BNV50. I tifosi giallorossi potranno acquistare le maglie del Benevento a un prezzo speciale, in vista dell'importante sfida di domenica con la Juventus che darà il via al cammino della squadra di Auteri negli spareggi che mettono in palio la promozione in Serie B.