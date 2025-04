Benevento, prime prove "anti-Juve". LE FOTO Si rivede anche Nardi, ma il rientro è ancora lontano. Riprende anche Meccariello

Martedì aperto al pubblico all'Antistadio Imbriani. Una decina di curiosi sugli spalti, primo caldo stagionale. E' la prima vera seduta della settimana dopo la ripresa di scarico di lunedì mattina. C'è ancora qualche giallorosso a riposo come Capellini, Manconi e Carfora che, anche se in tenuta da gioco, rimangono seduti in panchina. Nunziante, invece, segue la seduta in tuta, perchè ha qualche problemino fisico da risolvere.

Toh, riecco Nardi e Meccariello

In compenso, in campo ad allenarsi ci sono Nardi e Meccariello. Il centrocampista trevigiano partecipa alle esercitazioni e alla partitella finale, ma trotterella in mezzo al campo senza mai andare in contrasto (cosa che non fanno neanche i compagni). Il fisico è segnato, il tono muscolare è da rimettere completamente in sesto, non è neanche pensabile che possa essere utilizzato quest'anno. Ma già vederlo in mezzo al campo con gli altri mette allegria.

Sta meglio invece Meccariello, che partecipa attivamente alla partitella e poi chiude con una nuova dose di atletica.

Prove tattiche con gli stessi di domenica

Auteri divide la seduta in due fasi: nella prima ci si esercita sulla velocità di manovra soprattutto nella fase offensiva. In campo ci sono tutti i protagonisti iniziali della sfida di Giugliano. Manca solo Capellini, che come detto rimane seduto in panca. Simonetti fa l'esterno basso di destra, Sena sta a sinistra, Berra al centro della difesa. A centrocampo comandano Talia e Prisco, nel terzetto dei trequartisti ci sono Lamesta, Pinato e Starita. In avanti Perlingieri.

Partitina, Viviani ne segna tre

Dopo le esercitazioni tattiche entrano in gioco anche gli altri che erano stati destinati ad un lavoro solo atletico. E si dà corpo alla solita partitella finale. Segna tre gol Viviani, che mostra di stare bene come tutti gli altri. Sull'altro versante fa centro Lanini.

E' solo l'inizio della settimana che conduce al play off con la Juventus Next Gen. C'è tempo per valutare bene le scelte e recuperare qualche acciaccato, nessuno dei quali desta eccessive preoccupazioni.

Domani si replica sempre all'Antistadio, ma in mattinata, così come giovedì, venerdì e sabato.