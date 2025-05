Benevento e i play off, una storia lunga 30 anni Troppe volte è finita con le lacrime agli occhi, ma quando si è vinto è stato bellissimo

Il Benevento e i play off, un binomio indissolubile. Da quando sono stati istituiti in Italia, cioè dal 93-94 (ma in quella stagione limitatamente alla C1), la strega vi ha partecipato ben 16 volte. Prima volta in assoluto nel 94-95, fresca promossa dall'Interregionale e “cavia” privilegiata di quel primo play off in C2.

Quei play off “ante litteram”

Ovvio che non prendiamo in considerazione le finali giocate nel 46/47 quando dopo aver chiuso la stagione regolare al primo posto (secondo il Monopoli), dovette giocarsi l'unica promozione disponibile per la B in un altro girone finale con Nocerina (che vinse), Monopoli, Turris, Giostra Messina e Messina. Così come tralasciamo un altro play off ante-litteram, quello del 90-91, quando il Benevento stravinse il suo girone di Interregionale (11 punti su Valmontone e Real Aversa seconde), ma fu costretto ad una doppia finale (vittoria all'andata per 1 a 0, sconfitta al ritorno per 2-0) con la Juve Stabia per accedere in C2.

Le due vittorie storiche, dalla C2 e dalla B

Dunque binomio ormai consolidato, ma non certo molto fortunato. Nelle sedici edizioni a cui il Benevento ha partecipato, ha vinto solo in due occasioni. La prima nel 1998-99 con la squadra di Dellisanti dalla C2 alla C1 con la doppia semifinale col Monopoli (0-0; 3-0) e la finale secca a Lecce contro il Messina (2-1 dopo i tempi supplementari col famoso gol di Rosario Compagno). La seconda alla sua prima partecipazione in serie B nel 2016-17, in panchina Marco Baroni. Quella squadra giunta quinta nella stagione regolare, sfidò lo Spezia (8°) nel turno preliminare, battendolo per 2-1, il Perugia in semifinale, con vittoria all'andata, 1-0, e pari al ritorno, 1-1. Infine battendo il Carpi in finale: 0-0 in Emilia, 1-0 al Vigorito.

Le 14 volte terminate in lacrime

A fronte di queste due vittorie storiche si registrano ben 14 edizioni in cui la strega è uscita sconfitta. Per le statistiche: subito tre volte in C2, nel 94-95 ad opera del Savoia in semifinale, nel 96-97 in finale ad Avellino con la Turris, nel 97-98 in finale a Lecce col Crotone. Nel 2003-04 in C1 nella doppia semifinale col Crotone. Di nuovo in C2 nel 2005-06 contro la Sansovino e nel 2006-07 nella doppia finale col Potenza. In C1 nel 2008-09 nella doppia finale per la B col Crotone, nel 2009-10 in semifinale col Varese, nel 2010-11 ancora in semifinale con la Juve Stabia. Dopo un salto di due anni senza play off, nel 2013-14 ancora per la B sconfitti in semifinale dal Lecce, nel 2014-15 fuori al primo turno contro il Como (nella griglia di otto squadre, il Benevento occupava la prima posizione, i lariani l'ottava). Siamo quasi ai giorni nostri, dopo aver assaggiato nientemeno che la serie A. Stagione 2018-19 in B doppia semifinale col Cittadella (vittoria in Veneto, 2-1, sconfitta al Vigorito, 0-3), e ancora in B nel 2021-22: preliminare vittorioso ad Ascoli, doppia semifinale col Pisa (1-0, 0-1). E siamo alla C dello scorso campionato, che ha lo stesso format di quello di quest'anno. Primo turno nazionale: strega vittoriosa con la Triestina (1-1, 2-1) e con la Torres (1-0, 0-0) nel primo e secondo turno della fase nazionale, poi ko con la Carrarese in semifinale (1-0, 2-2).

La strega sfida la cabala anche quest'anno e ci riprova ancora una volta.

Nella foto la squadra allenata da Marco Baroni vittoriosa nel 2016-17