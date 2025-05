Nonostante l'eliminazione il Benevento continuerà ad allenarsi Ha già iniziato stamattina, lo farà per tutta la settimana

La prematura uscita di scena dai play off non ha cambiato di una virgola il programma di allenamenti della squadra giallorossa. Che rimane in città e si allena regolarmente, almeno per questa settimana. Anzi ha già iniziato stamattina, appuntamento all'Imbriani alle 10,30.

Domani si replica di pomeriggio: allenamento fissato per le 15,30.

Mercoledì e venerdì sedute doppie

Mercoledì, che in caso di passaggio del turno, sarebbe stato il giorno della sfida al Massimino di Catania, prevede addirittura due sedute di allenamento: al mattino alle 10,30 e al pomeriggio alle 15. Giovedì 8 ci si allena solo al mattino (10,30), venerdì è in programma un'altra doppia: 10,30 del mattino la prima, 15 la seconda. Sabato 10 la seduta è fissata per la mattina alle 10,30, domenica è previsto il giorno di riposo. Ma già lunedì 12 si riprende di nuovo con una seduta mattutina.