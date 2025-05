Berra, una giornata di squalifica Anche 500 euro di ammenda alla società

500 euro di multa alla società giallorossa (“coro oltraggioso, striscione non autorizzato, un fumogeno”), una giornata di squalifica a Filippo Berra (condotta gravemente antisportiva). Queste le decisioni del giudice sportivo dopo la gara di play off contro la Juventus Next Gen. La giornata di squalifica sarà ovviamente scontata nel campionato della prossima stagione.