Play off, domani su Sky il sorteggio della fase Nazionale Quali saranno le dieci squadre che scenderanno in campo

La rapida eliminazione del Benevento dai play off di Lega Pro, ha fatto scemare abbastanza l'attenzione degli sportivi di casa nostra verso questa lunga post season. Va detto che le dirette previste da Sky riusciranno comunque ad attirare in parte la curiosità di alcuni sportivi sanniti, magari col rammarico più che evidente per l'assenza della squadra giallorossa in questa manifestazione, così attesa, quanto terribilmente difficile.

Stasera saranno promosse sei squadre

I play off di stasera promuoveranno sei squadre al primo turno della fase nazionale. Le vincenti delle sfide di questa sera (Albinoleffe-Atalanta U23; Renate-Giana Erminio; Pescara-Pianese; Arezzo-Vis Pesaro ; Crotone-Juventus NG; Catania-Potenza) troveranno le tre terze classificate, ovvero Feralpi Salò, Torres e Monopoli e la vincente della Coppa Italia, il Rimini. Queste quattro saranno teste di serie, insieme alla migliore classificata della fase a gironi e affronteranno per sorteggio le altre cinque vincenti dalla fase a gironi domenica 11 maggio.

Sarà Fabio Pecchia a estrarre gli abbinamenti

Il sorteggio avverrà domani mattina 8 maggio alle 12,30 in diretta su SkySport24: ad effettuarlo è stato chiamato Fabio Pecchia, tecnico che ha a lungo bazzicato le squadre di Lega Pro, dall'Avellino al Latina, fino alla Juventus Next Gen.