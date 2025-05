Allenamenti Benevento: domani riposo, lunedì si riprende Domani in scena le sfide del primo turno nazionale dei play off

Seduta mattutina quest'oggi per il Benevento, che prosegue nel suo lavoro all'Antistadio Imbriani. E' appena andata in archivio una settimana intensa con due doppie sedute e tanti allenamenti singoli. Ma, almeno per ora, non sembra esserci volontà di chiuderla qua. Domani, giornata di play off, la squadra osserverà una giornata di riposo, ma lunedì mattina (10,30) si riprende di nuovo. D'altra parte la cosiddetta “dead line” è il 30 giugno, giorno della scadenza dei contratti. Considerato però che si deve tener conto delle quattro settimane di riposo annuale a cui i calciatori hanno diritto.

In ogni caso, per il momento, si va avanti con allenamenti quotidiani.

Questa sera invece alle 20 andranno in onda le gare d'andata del primo turno della fase Nazionale dei play off. In campo: Catania-Pescara, Crotone-Feralpisalò, Atalanta U23-Torres, Giana Erminio-Monopoli, Vis Pesaro-Rimini. Il ritorno è previsto per mercoledì 14 maggio, sempre alle 20, a campi invertiti.