Torres, dalla voglia di cancellare Benevento alla nuova debacle Erano risuonate forti le parole di Scotto: "Non abbiamo ancora digerito l'eliminazione dai sanniti"

Gigi Scotto è un sassarese doc, attaccante prolifico e giocatore di grande esperienza. Aveva sognato qualcosa di importante per la sua Torres, invece domenica sera, lui come i suoi compagni della squadra di Greco, ha dovuto ingoiare il boccone più amaro della sua carriera.

Quella frase famosa: "Non abbiamo ancora ingoiato l'eliminazione dal Benevento"

Ma perché menzionare solo Scotto? Semplice, perché è stato lui a pronunciare qualche giorno fa le ultime parole famose... Intervista alla Nuova Sardegna. Domanda d'obbligo: “Avete fatto tesoro dell'esperienza dello scorso anno nei play off?”. Risposta con “amarcord” annesso: “ Che vada resettato tutto è scontato, perché ogni situazione è diversa e perché nel calcio bisogna sempre guardare avanti. Tanto più che da ora in poi ciò che hai fatto durante l’anno non conta più nulla. Però noi che ci siamo dall’anno scorso non abbiamo ancora ingoiato l’eliminazione col Benevento, arrivata dopo due prestazioni di livello. E non è l’unico boccone amaro perché ciè un po’ rimasto qua anche il modo in cui è andata la seconda parte di questa stagione. Abbiamo giocato un campionato super e speravamo di giocarcela sino all’ultimo per la promozione diretta”.

Il 7 a 1 di Caravaggio il risultato più largo nei play off

Il 7 a 1 subito a Caravaggio ad opera dell'Atalanta U23 ha seppellito senza pietà le parole dell'attaccante sassarese, anche quel “boccone amaro” dell'eliminazione subita l'anno scorso dal Benevento. Ma, senza volerlo, la Torres, giunta, lo ricordiamo, terza nel suo girone alle spalle di Entella e Ternana, ha in parte cancellato il 5 a 1 subito dalla strega ad opera della Juventus Next Gen. Che, è bene sottolinearlo, non costituiva però il record del risultato più largo nei play off che invece apparteneva alla Carrarese nel 2017/18. La squadra della città del marmo batté per 5 a 0 la Pistoiese (Agyei su rig., Biasci, Tortori, Foresta, Vassallo) e, particolare curioso, da registrare la presenza tra i pali della Pistoiese di Andrea Zaccagno, sì, proprio il portiere attuale della Torres, che ha legato ancora il suo nome ad un record tanto negativo.