Vincenzo De Luca: "La Regione interverrà anche per lo stadio beneventano" Lo ha dichiarato nel corso del "punto settimanale" di questo pomeriggio

Nel “punto della settimana” che il presidente della Regione, Vincenzo De Luca tiene regolarmente, dopo la “reprimenda” sulla politica del primo ministro israeliano Netanyahu, si è parlato a lungo anche di sport. Dalle speranze di scudetto del Napoli, ai complimenti incondizionati ad Antonio Conte, fino ai finanziamenti promessi a Castellammare di Stabia per i lavori di adeguamento dello stadio Menti.

Una promessa per lo stadio Vigorito

“Il sindaco Mastella e il presidente Vigorito mi hanno fatto sapere che anche loro ne avrebbero bisogno per lo stadio di Benevento. E la Regione non si tirerà indietro”. Parole chiare, che fanno sperare in un intervento che possa finalmente rimettere a posto almeno la tettoia della tribuna ormai dimezzata nella sua struttura.