Lavori stadio, Mastella ringrazia De Luca: "Concorderemo l'iter amministrativo" "Definiremo di concerto con Vigorito le migliorie da apportare all'infrastruttura sportiva"

Ogni promessa è debito. Il sindaco Mastella ha dato subito seguito alle parole pronunciate dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto punto settimanale. Il ringraziamento di rito e l'impegno a programmare al più presto l'iter amministrativo per rendere concreta la promessa di intervento della Regione per migliorare lo stato dello stadio di contrada Santa Colomba.

“Ringrazio - ha scritto Mastella nella sua nota- il presidente De Luca che ieri nel consueto videomessaggio del venerdì ha esplicitamente citato la disponibilità della Regione a elargire le risorse necessarie per i lavori allo stadio Vigorito. Concorderemo l'iter amministrativo per suggellare questa disponibilità per poi definire, di concerto con il patron del Benevento Calcio Oreste Vigorito, le migliorie da apportare all'infrastruttura sportiva più importante della città, a cominciare dalla tettoia della tribuna”.

C'è anche la concessione d'uso dello stadio

Il sindaco ha anche sottolineato che è pronta la concessione d'uso dello stadio al Benevento Calcio per la prossima stagione: “Ricordo anche che ieri con la mia Giunta, abbiamo rinnovato la concessione d'uso temporanea al Benevento, riconoscendo ufficialmente l'ottimale gestione dell'impianto da parte della società e l'importanza del club calcistico per l'immagine della Città, nell'ottica di una cooperazione costruttiva. A Vigorito ho espresso in altre occasioni e rinnovo ora la massima stima e la solidarietà per qualche attacco ricevuto assolutamente fuori luogo, visto quello che di unico e irripetibile ha dato alla Città: insieme possiamo operare per la risalita calcistica".