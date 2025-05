La tragedia del giovane Francesco Pio: la nota del "Vecchio Cucs 1982" Il gruppo partecipa al dolore della famiglia

Il Gruppo del Vecchio Cucs 1982 ha inviato una sua nota in cui esprime il doloroso stato d'animo per il tragico incidente stradale che ha strappato alla vita il giovanissimo Francesco Pio De Luca.

Vicini alla famiglia in questo tragico momento

"Tutti i componenti del gruppo, affranti per la tragica scomparsa di Francesco Pio, amato figlio di questa città, partecipano al dolore della famiglia De Luca, porgendo le più sentite condoglianze. Ora ogni speranza viene riposta in Matteo.

Un dolore del genere per chi, come tanti di noi, è padre ti paralizza e ti impedisce di essere razionale perché quel figlio lo senti tuo anche se non lo è e lo strazio è enorme. Per questo non c’è stata la forza di scrivere prima. Ma lo si doveva fare per onorare uno dei nostri ragazzi, orgogliosamente Beneventano, strappato alla vita troppo presto.

Invitiamo la città a stringersi attorno alle famiglie colpite da tanto dolore con rispettoso silenzio anche non alimentando inutili e pretestuose polemiche". Vecchio Cucs 1982