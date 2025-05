Allenamenti per il "gruppo 2": ultima settimana "light" Da questa mattina a venerdì una sola seduta al giorno, sempre di mattina

Una settimana “light” per il gruppo che si sta allenando interrottamente dal 5 maggio scorso, dopo che la squadra giallorossa uscì sconfitta dal Vigorito (4 maggio) per mano della Juventus Next Gen nel primo turno dei play off. Quella che è iniziata stamattina è l'ultima tornata di allenamenti per il cosiddetto “gruppo 2”, quello formato da Nunziante, Sena, Viscardi, Talia, Prisco, Simonetti, Lamesta, Manconi, Perlingieri, Starita e Carfora, oltre che dagli aggregati della Primavera che questa settimana saranno Avolio, Nonga, Marrone, che rientra dopo un lieve infortunio, e Francescotti.

Solo sedute di mattina

Il programma prevede solo e tutte sedute mattutine. A cominciare da questo lunedì, con appuntamento all'Imbriani alle 11 e inizio del lavoro per le 11,30.

Si andrà avanti per tutta la settimana in fotocopia con le sedute che, a differenza di quella di stamattina, inizieranno però alle 10,30.

Compreso quello di oggi, i giallorossi di questo gruppo saranno impegnati per altri cinque giorni, fino a venerdì 30 maggio. Dopo scatteranno le ferie anche per loro, a partire da sabato 31 maggio fino al 22 giugno.