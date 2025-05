La Figc aggiorna la graduatoria dei ripescaggi: il Milan guadagna punti I rossoneri considerati ancora "seconda squadra", esclusi dalla lista dei retrocessi

Il Consiglio Federale della FIGC ha tracciato nuove linee guida per la composizione della prossima Serie C, con un focus sulle seconde squadre. Tra i punti salienti, spicca la decisione di trattare il Milan Futuro come seconda squadra a tutti gli effetti, escludendolo quindi dal gruppo delle retrocesse.

Una scelta che cambia l’assetto della classifica dei ripescaggi: i rossoneri salgono al quarto posto, mentre la Reggina perde una posizione, scivolando al quinto posto.

Al primo posto c'è sempre l'Inter U23

Alle spalle dell’Inter Under 23, che guida la graduatoria e attende solo conferme, si piazza il Ravenna, che grazie alla vittoria dei playoff del suo girone e della Coppa Italia Serie D ha potuto contare su un bonus di 0,50 punti.

Per il Milan Futuro, reduce da una stagione difficile nel Girone B della Serie C e da una retrocessione maturata ai playout contro la SPAL, arriva dunque un’ancora di salvezza grazie allo status di seconda squadra. Una definizione che lo esclude dai meccanismi delle retrocesse, ma lo mantiene in corsa per un’eventuale riammissione.

Graduatoria aggiornata dei ripescaggi in Serie C:

1. Inter Under 23

2. Ravenna

3. Pro Patria

4. Milan Futuro

5. Reggina