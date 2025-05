Tfn: -14 al Messina, -9 alla Triestina Il Tribunale Federale Nazionale continua a distribuire penalizzazioni: sarà un altro anno falsato...

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 14 punti di penalizzazione l’A.C.R. Messina e con 9 punti di penalizzazione l’U.S. Triestina Calcio 1918. Le due società – che erano state deferite a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa - sconteranno la penalizzazione nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

È stata accolta l’istanza di rinvio presentata dal Calcio Foggia 1920, con l’udienza posticipata a giovedì 19 giugno.

I peloritani sconteranno la penalizzazione nel prossimo campionato di serie D, se si isciveranno. La Triestina dovrà farlo in quello di serie C, dopo la salvezza ottenuta ai play out.

Inutile dire che di questo passo saranno in tanti a iniziare con le penalizzazioni per mettere su un altro campionato "falsato".