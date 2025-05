Oggi ultimo giorno di allenamenti, poi 22 giorni di ferie Il cosiddetto "gruppo 1" ha continuato la protesta fuori i cancelli dell'Imbriani: ora che farà?

Valigie pronte, legittima voglia di staccare un po' la spina. Il cosiddetto “gruppo 2”(il portiere Nunziante, i difensori Avolio, Marrone, Nonga, Sena e Viscardi, i centrocampisti Talia, Prisco e Simonetti, gli attaccanti Lamesta, Manconi, Perlingieri, Starita, Carfora e Francescotti) è pronto a prendere la strada delle vacanze. Ultima seduta di allenamento questa mattina all'Imbriani, poi c'è il rompete le righe: ferie dal 31 maggio al 22 giugno. Come dire che per una decina di giorni la struttura utilizzata per gli allenamenti rimarrà chiusa, visto che il rientro del primo gruppo da vacanze che non ha mai fatto dovrebbe avvenire il giorno 9 giugno.

La protesta continua o anche gli altri andranno in vacanza?

E' forse il punto di domanda che maggiormente incuriosisce. Cosa faranno in questi giorni i giocatori del “gruppo 1” (i portieri Manfredini e Lucatelli, i difensori Berra, Capellini, Meccariello, Oukhadda, i centrocampisti Acampora, Agazzi, Pinato e Viviani, l'attaccante Lanini - ricordiamo che dal gruppo si sono già “sfilati” Tosca, Borello, Ferrara e Veltri -)? Continueranno a fare il sit-in all'Imbriani anche se i loro compagni sono in vacanza o, nel rispetto di quella richiesta di parità di trattamento, andranno in ferie anche loro? E' pensabile che anche questi ultimi stacchino la spina, sarebbe come “abbaiare alla luna”, una forma di protesta senza la presenza di chi quella protesta deve riceverla. Ma poiché tutto è possibile in questa storia di mezza estate, allora non resta che attendere.