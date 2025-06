Canonico iscrive il Foggia al campionato Il presidente dice di non voler far scomparire il calcio in Capitanata, ma è sempre pronto a cedere

“Iscrivo la squadra al campionato per non far sparire il calcio a Foggia”. Nicola Canonico, presidente del Foggia Calcio, annuncia l’intenzione di garantire la presenza della squadra rossonera anche nella prossima stagione – lo riporta Antenna Sud - ma anche se al tempo stesso conferma la sua volontà di lasciare la guida del club.

Ovviamente i legali della società faranno di tutto per non subire il -4 in classifica a fronte dei mancati pagamenti degli stipendi, dell'Iva e dell'Irpef dell'ultima scadenza prevista. “Il 31 marzo c’erano pressioni che non potevo raccontare – spiega Canonico –. Il mancato pagamento degli stipendi è stato figlio delle intimidazioni. C’erano delle indagini in corso ed è per questo che non ho potuto dare troppe informazion”.

Entro il 6 dovrebbe essere tutto a posto per l'iscrizione, ma l'intenzione resta quella di cedere la società a chi vorrà farsene carico.