Cosenza, il sindaco "scarica" Guarascio "Anche se dichiarasse di voler vincere il campionato, non gli crederebbe più nessuno"

Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha tracciato una linea netta di separazione con l'attuale dirigenza rossoblù, protagonista in negativo dell'ultima stagione culminata con la retrocessione ins erie C della squadra silana: “Ho firmato – la dichiarazione del sindaco è riportata da Cosenza Channel - la concessione dello stadio per rispetto della città, della squadra e della tifoseria. Negarla sarebbe stato un danno per l’intero territorio». Ma col presidente Guarascio non c'è più feeling: «Abbiamo tentato – ha detto il sindaco – di ricucire il rapporto tra società e città, ma la frattura è ormai insanabile. Penso che l’unico modo per riportare entusiasmo e tifosi allo stadio sia un cambio ai vertici. Anche se Guarascio dichiarasse oggi di voler vincere il campionato, non gli crederebbe nessuno. Senza atti concreti, le parole non bastano più».

Le incombenze a cui provvedere: domani sera scadoni i termini della Lega

Oltre all'atto indispensabile del Comune, la società ha provveduto a saldare le spettanze di marzo ed aprile 2024 a tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori coinvolti nel settore sportivo. Un requisito fondamentale per poter accedere al prossimo campionato di Serie C. Il Cosenza – scrive sempre Cosenza Channel – deve presentare una fideiussione bancaria di 700mila euro per dimostrare la solidità del club. A questa documentazione va allegata la domanda ufficiale di iscrizione, accompagnata dal pagamento della quota prevista, pari a 60. 000 euro. L’importo è suddiviso in tre voci: 2.000 euro destinati alla copertura delle spese di gestione della Lega e ad attività associative; 48.000 euro rappresentano la quota d’accesso ai campionati ufficiali; infine, 10.000 euro sono destinati ai servizi forniti da Calcio Servizi S.r.l. C’è tempo fino alle 23,59 di domani, venerdì 6 giugno.