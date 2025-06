Benevento, lunedì nuovo summit societario In giornata c'è stata l'iscrizione della squadra giallorossa al prossimo campionato di C

Un passo alla volta: il motto del Benevento. Proprio quest'oggi il club giallorosso ha provveduto all'iscrizione della squadra al campionato di serie C 2025/2026. Si riparte. Qualche dubbio c'era dopo il lungo silenzio di Oreste Vigorito, ma alla fine la voglia di continuare a far calcio ha preso come sempre il sopravvento. In effetti, già c'erano stati due incontri societari dopo la disfatta con la Juventus Nex Gen. Confronti che avevano portato alla suddivisione dell'organico in due gruppi e che non hanno evitato il malcontento tra i calciatori mandati subito in ferie. C'è stata poi la decisione di Lanini, Meccariello e company di presentarsi regolarmente agli allenamenti restando fuori ai cancelli della struttura giallorossa. Tutto ciò non è servito, però, a un eventuale dietro front alla società che continuerà su questa strada. Originale nel calcio.

Vigorito incontra Carli e Auteri

Lunedì prossimo è stato fissato un nuovo summit. Il presidente Vigorito incontrerà Carli e Auteri per fare il punto della situazione. I due dovranno consegnare al patròn una relazione sui calciatori: ci sarà la lista di quelli che rientreranno ancora nel progetto e l'altra con i tesserati destinati alla cessione. Resta ferma l'idea di una rivoluzione. Bisognerà ripartire con forze nuove e con qualche giovane che nell'ultima stagione ha dimostrato di avere le qualità utili per la categoria.