"Caos serie C": tutte le date della Covisoc Inizia lo stillicidio tra squadre "bocciate", quelle "riammesse" e quelle "ripescate"

C'è una C che sogna e un'altra che trema. Stasera Pescara e Ternana si contendono l'ultimo posto valido per la serie B e sognano un ritorno nella serie cadetta che hanno frequentato per anni.

Due "nobili" nella polvere: addio a Brescia e Spal

Il rovescio della medaglia sono le società che hanno presentato domande di iscrizione carenti o non lo hanno proprio fatto. E' il caso di Brescia e Spal. Le rondinelle si sono arrese, Cellino ha messo un punto alla sua avventura bresciana e ha lasciato che scivolassero negli abissi dei dilettanti. A Ferrara, dove oltre diecimila persone avevano festeggiato la salvezza sul campo contro il Milan Futuro, si sentono traditi da Joe Tacopina. Si aspettavano i bonifici dagli Stati Uniti, che non sono mai arrivati. La documentazione comunque presentata è certamente incompleta. La situazione l'ha cristallizzata il sindaco Alan Frabbri con una dichiarazione che non lascia adito a dubbi: “Quella che stiamo vivendo è una delle pagine più tristi e amare della nostra storia sportiva. Ci abbiamo sperato fino all’ultimo con diverse chiamate alla proprietà, che non hanno trovato rassicurazioni. La Spal non giocherà in Serie C: una ferita profonda per tutta la città”.

Lucchese fallita e non iscritta

Poi c'è la Lucchese, che al pari della Spal era riuscita a salvarsi sul campo dopo un drammatico play out col Sestri Levante. Una partita che si potrebbe ora definire inutile: la Lucchese fallita non può iscriversi, il Sestri Levante da parte sua ha fatto sapere che non presenterà domanda di ripescaggio. Come se quel play out neanche si fosse giocato...

Le speranze della Triestina: l'iscrizione c'è

A Trieste provano ad essere ottimisti. La società in extremis, nell'ultimo giorno utile, ha diramato un comunicato stampa che taglierebbe la testa al toro: “L'US Triestina Calcio 1918 comunica di aver depositato in data odierna tutta la documentazione necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al campionato di Serie C 2025/26, unitamente a tutti gli adempimenti normativi e finanziari richiesti dal sistema Licenze Nazionali”. Ovvio che l'ultima parola spetti alla Covisoc, ma è assai probabile che la proprietà americana sia riuscita a far giungere i bonifici necessari in tempo utile.

Il Consiglio Federale del 19 giugno chiude i giochi

Ora arriva il momento dell'attesa. Da parte di tutti, perchè con le nuove norme stringenti nessuno può dirsi al sicuro. Alla Covisoc hanno già cominciato a spulciare i documenti arrivati e già entro il 13 giugno comunicheranno alle società e alle Leghe di competenza se le domande saranno state accolte o meno. Ovviamente le società che non sono state ammesse possono presentare ricorso entro le 19 del 17 giugno senza però presentare alcuna documentazione ulteriore a quella già presentata e nessun adempimento richiesto alla scadenza potrà essere effettuato o integrato. La commissione esprimerà il suo giudizio comunicandolo il giorno dopo (18 giugno) al Consiglio Federale, che invece si riunirà giovedì 19 giugno e renderà note le sue decisioni sulla concessione delle Licenze Federali. Ovvio che le società “bocciate” potranno ricorrere successivamente al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni.

Chi ha diritto a prendere il posto delle "bocciate"?

Ci sarà poi bisogno di completare l'organico delle 60 partecipanti al campionato di Lega Pro. Ci saranno dunque riammissioni e ripescaggi. Le riammissioni interesseranno le società che hanno rinunciato e non hanno presentato domanda (Brescia e Lucchese). In questo caso vengono prese in considerazione le squadre appena retrocesse in D, nell'ordine Pro Patria, Caldiero Terme, Sestri Levante (che ha però già anticipato che non farà domanda), Legnago e Union Clodiense.

I rispescaggi invece interesseranno le società bocciate (tipo Spal, ma potrebbero essercene altre). Al loro posto nella graduatoria in cima alla lista c'è l'Inter U23, seguita dal Ravenna (coefficiente migliore in serie D), il Milan Futuro (considerato come nuova iscritta tra le seconde squadre e non tra le retrocesse), poi Reggina e eventualmente un'altra retrocessa dalla Lega Pro.