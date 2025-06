Lega Pro, ecco quando inizierà il prossimo campionato '25/'26 Il turno preliminare di Coppa Italia è fissato per domenica 17 agosto

Il campionato di Serie C 2025/26 prenderà il via domenica 24 agosto e terminerà domenica 26 aprile 2026. Ad annunciarlo attraverso un comunicato è la Lega Pro, che specifica che saranno tre i turni infrasettimanali, ancora da definire, e che si osserverà un turno di sosta il 28 dicembre. Il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C è fissato per domenica 17 agosto.