Benevento: oggi nuovo incontro tra proprietà e staff tecnico Spostata al pomeriggio la seduta di allenamento della squadra giallorossa

S intensificano gli incontri "organizzativi" tra il presidemte Vigorito e gli uomini dello staff tecnico. Oggi è in programma un'altra tappa di avvicinamento al varo della nuova stagione agonistica. A tal proposito la seduta mattutina di allenamento della squadra giallorossa, programmata inizialmente per il mattino, è stata spostata al pomeriggio, proprio per consentire ad Auteri di essere presente al nuovo incontro.