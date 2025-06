Covisoc, niente sorprese: per la C manca solo una squadra E' quella che verrà fuori dal play out tra Salernitana e Sampdoria

L'estate calcistica procede secondo le previsioni fatte da tempo. Pare che la Covisoc non abbia riscontrato altre inadempienze oltre a quelle sbandierate da tempo da Lucchese, Brescia e Spal. In pratica nel Consiglio Federale del 19 ci sarà da ratificare solo l'esclusione delle tre società e da annunciare le loro sostitute. Entreranno in funzione i meccanismi di riammissione e di ripescaggio. Riammissione per chi non ha neanche presentato domanda di iscrizione, come Lucchese e Brescia: al loro posto saranno riammesse Pro Patria e Caldiero Terme. Ripescaggio al posto di chi è stato bocciato dalla Covisoc: è il caso della Spal, che ha presentato domanda incompleta e che sarà sostituita dall'Inter Under 23. In pratica l'organico della C è praticamente al completo: manca solo da scegliere chi tra Salernitana e Sampdoria giocheranno in terza serie e chi conserverà la B dopo i play out.

Ecco le 59 squadre certe di partecipare alla serie C

Queste le 59 società che parteciperanno al campionato di serie C 24-25: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arezzo, Arzignano Valchiampo, Ascoli, Atalanta U23, Audace Cerignola, Benevento, Bra, Caldiero Terme, Campobasso, Carpi, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cittadella, Cosenza, Crotone, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Foggia, Forlì, Giana Erminio, Giugliano, Guidonia Montecelio, Gubbio, Juventus Next Gen, Inter U23, Latina, Lecco, Livorno, Lumezzane, Monopoli, Novara, Ospitaletto, Pianese, Pergolettese, Perugia, Picerno, Pineto, Pontedera, Potenza, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Rimini, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Ternana, Torres, Trapani, Trento, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro. A loro, come detto, va aggiunta una tra Salernitane e Sampdoria.