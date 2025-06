I tre girone di C sono già composti: si aspetta solo il play out di B Se dovesse scendere la Sampdoria sarebbe nel girone B, la Salernitana in quello C meridionale

Per conoscere la 60ma squadra che sarà ai nastri di partenza della serie C bisogna attendere ancora un po'. Si sa che il play out di ritorno all'Arechi slitterà di qualche giorno per via dell'intossicazione alimentare che ha colpito giocatori granata e staff tecnico (è ufficiale si gioca domenica all'Arechi alle 20,30). D'altro canto i tre raggruppamenti sembrano pressochè fatti: se retrocede la Sampdoria sarà sicuramente inserita nel girone B, se invece a scendere in C dovesse essere la Salernitana, non ci sono dubbi che il suo girone sarebbe quello C meridionale.

D'altro canto la collocazione geografica segue criteri piuttosto rigidi. Nel girone C le squadre più a Nord sono le due laziali Latina e Guidonia (per altro destinate a giocare entrambi al Fattori perchè la squadra romana non ha un campo suo). Se malauguratamente dovesse arrivare la Salernitana, sarebbe probabilmente il Guidonia a traslare nel girone B, lasciando di nuovo tutto da solo il Latina.

Resta da scegliere la seconda squadra tra le tre di serie A che parteciperanno alla C: la Juventus NG dopo aver fatto parte del gruppo Sud, ha diritto a tornare al Nord per il principio della rotazione. Restano l'Atalanta e l'Inter, che però deve ancora essere ripescata (lo sarà certamente). Si potrebbe pensare che la squadra che sarà affidata a Vecchi (ex Vicenza) potrebbe finire nel girone B perchè prenderà il posto della Spal, che da quel gruppo è retrocessa. Dunque resterebbe solo l'Atalanta per il girone C. Un brutto cliente per tutti.

Ogni nodo dovrebbe essere sciolto nel corso del Consiglio Federale convocato per le ore 13.30 di giovedì 19 giugno.

Ecco l'organico e i possibili gironi

GIRONE A: Albinoleffe, Alcione, Arzignano, Bra, Cittadella, Dolomiti Bellunesi, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Pro Patria, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Vicenza, Juventus Next Gen.

GIRONE B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Forlì, Gubbio, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro, Virtus Verona, Caldiero Terme o Ravenna, Sampdoria o Guidonia o Latina, Inter o Atalanta Under 23.

GIRONE C: Audace Cerignola, Benevento, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Guidonia o Salernitana, Latina o Salernitana, Monopoli, Picerno, Potenza, Siracusa, Sorrento, Team Altamura, Trapani, Inter o Atalanta Under 23.