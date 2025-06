Pazienza rescinde e va ad allenare la Torres Il Benevento si libera di un contratto oneroso in scadenza nel 2026

Michele Pazienza ha risolto il contratto che lo legava al Benevento e va ad allenare, così come era stato anticipato più volte la Torres di Sassari. Questo il comunicato della società giallorossa:

Il comunicato del Benevento

Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il Signor Michele Pazienza, insieme ai suoi collaboratori: l'Allenatore in Seconda, Antonio La Porta, e il Preparatore Atletico, Prof. Leandro Zoila per la risoluzione consensuale dei rispettivi contratti.

Il Club giallorosso ringrazia i Signori Pazienza, La Porta e Zoila per l'impegno dimostrato e augura loro le migliori fortune per il prosieguo della carriera e li ringrazia per la professionalità e l'impegno dimostrati.