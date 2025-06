Mercato: l'Udinese "supera" la Juventus Next Gen nella corsa a Nunziante La società friulana arriva con convinzione sul giovane portiere giallorosso

L'Udinese fa sul serio per Alessandro Nunziante. Tanto da far ritenere che abbia superato almeno in convinzione la Juventus Next Gen. D'altro canto la società friulana si era fatti avanti anche in passato per il giovane portiere giallorosso (classe 2007, lo ricordiamo) ed ora si muove di nuovo con determinazione.

Nunziante andrebbe ad aggiungersi a Okoye, il cui futuro è attualmente incerto, Padelli e Sava. In realtà il giovane giallorosso potrebbe anche partire come dodicesimo, o essere dirottato in prestito per un altro anno di esperienza.

Si attendono novità.